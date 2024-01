ASML Schittert in AEX-index met Stevige Winst & Adviesverhoging

Leestijd: 2 minuten

ASML behoorde maandag tot de sterkste stijgers in de AEX-index op het Damrak, die een stevige winst liet zien. De chipmachinemaker, die later deze week met cijfers komt, profiteerde van een adviesverhoging door zakenbank Bernstein. Ook investeringsbank Berenberg schroefde het koersdoel voor ASML flink op. Het aandeel won 2,4 procent. Het Veldhovense bedrijf hernam daarmee zijn positie als het op twee na waardevolste beursbedrijf in Europa.

Prosus was de enige daler bij de Amsterdamse hoofdfondsen met een verlies van 1,5 procent. De techinvesteerder kampte met zware koersverliezen in de Chinese techsector, waarin het grote belangen heeft. Zo zakte internet- en gamebedrijf Tencent, waarvan Prosus grootaandeelhouder is, 3 procent in Hongkong.

Beleggers trokken zich verder op aan de nieuwe recordstanden op Wall Street van afgelopen vrijdag. De hoop dat de centrale banken dit jaar gaan beginnen met het verlagen van de rentes, nu de inflatie is afgenomen,…