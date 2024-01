ASML omlaag op positief Damrak na nieuw exportverbod China

Leestijd: < 1 minuut

Chipmachinefabrikant ASML ging dinsdag bij de opening van de Amsterdamse effectenbeurs 1,6 procent omlaag, waarmee het aandeel de enige daler in de AEX was. Dat gebeurde nadat bekend werd dat de Nederlandse overheid de levering van sommige chipmachines aan China heeft verboden.

Afgelopen nacht werd bekend dat de overheid recent een vergunning voor het leveren van een aantal geavanceerde DUV-machines in 2023 deels heeft ingetrokken. Daardoor is een klein aantal klanten in China gedupeerd, aldus het bedrijf.

Het is nog onduidelijk hoeveel machines, die tientallen miljoenen per stuk kosten, uiteindelijk niet zijn verscheept. ASML is koploper in de wereld voor de ontwikkeling van chipmachines. De apparatuur voor halfgeleiders wordt gebruikt om chips te maken voor uiteenlopende toepassingen zoals smartphones, servers, elektrische auto’s en geavanceerde militaire apparatuur.

De AEX, de belangrijkste beursgraadmeter in Amsterdam, stond kort na de…