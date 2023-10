ASML lager na cijfers in lichtrode AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag licht lager geopend, waarbij verliezen bij ASMI, Besi en ASML op de koersvorming drukten. Kort na opening van de beurzen, koerste de AEX 0,6 procent lager op 732,17 punten.

Onder de hoofdfondsen daalde ASML met 3,5 procent na cijfers. ASML heeft in het derde kwartaal min of meer conform verwachting gepresteerd, hoewel de orderinstroom flink tegenviel, terwijl de voor het vierde kwartaal afgegeven outlook iets aan de zwakke kant is en 2024 een transitiejaar belooft te worden, zo stelden analisten van Jefferies.

ASMI en Besi verloren 2,5 tot 3,0 procent.

Adyen won juist 1,0 procent.

In de AMX steeg Just Eat Takeaway 2,0 procent. De maaltijdbezorger werd positiever over de EBITDA en vrije kasstroomin 2023. Ook werd er een inkoopprogramma van eigen aandelen ter waarde van 150 miljoen euro aangekondigd.

Aalberts verloor 1,1 procent.

Sif steeg onder de kleinere aandelen 1,0 procent, terwijl Ebusco 4,4 procent…