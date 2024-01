ASML | Indrukwekkende orderinstroom in slotkwartaal

ASML ziet positieve signalen dat de bodem van de halfgeleidercyclus achter ons ligt. De voorraadniveaus bij de eindklanten nemen af en de benuttingsgraad van de halfgeleidermachines stijgt. De omvang en de timing van het herstel is nog niet zo heel duidelijk en om die reden blijft ASML voorzichtig voor dit jaar met een voorspelde vlakke omzetevolutie.

Het bedrijf verwijst met name naar de omzet in China, die in 2024 met 10 tot 15% zal afnemen. Anderzijds liet de grootste klant TSMC al weten de investeringen op een hoog niveau te zullen houden door de grote vraag naar chips voor kunstmatige intelligentie.

Boost uit China

ASML kreeg in het vierde kwartaal…