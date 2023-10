ASML | 2024 wordt overgangsjaar voor chipper

Het meest in het oog springende cijfer was dat van het aantal nieuwe orders. Die bleven steken op €2,6 mrd terwijl gemiddeld op €4,4 mrd werd gerekend. In het tweede kwartaal liet ASML nog €4,5 mrd aan nieuwe bestellingen bijschrijven terwijl dat in dezelfde periode een jaar eerder nog €8,9 mrd was. Het goede nieuws is dat ASML nog voor meer dan €35 mrd aan orders heeft uitstaan. Het lage cijfer geeft aan dat de bestellingen werden uitgesteld maar niet geannuleerd. Dat komt omdat klanten als TSMC, Samsung, Intel een versnelling lager schakelen. Omdat verschillende eindmarkten het wat laten afweten (met name consumentenelektronica) is er geen…