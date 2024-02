ASML (15%). ASMI, Shell, Adyen en ING vormen de top vijf

Deze maand is de ING Beleggersbarometer licht gestegen naar een score van 126 ten opzichte van een score van 121 in januari. Meer beleggers vinden dat hun persoonlijke financiële situatie de afgelopen drie maanden is verbeterd. Het oordeel over het beursjaar tot nu toe is positiever dan drie maanden geleden: volgens 43% is het veel beter dan verwacht, waar dit in november slechts 12% betrof. Dit is ook niet gek, de slotstand van de AEX was nooit eerder zo hoog. Beleggers blijken terughoudend in het investeren in China.

De verwachting van de waarde van de eigen beleggingsportefeuille is voor de komende maanden positiever dan in januari. Meer beleggers verwachten een stijging van de waarde en minder beleggers verwachten een daling. Bob Homan, hoofd ING Investment Office: “Deze maand bereikte de AEX met een stand van 858 de hoogste stand ooit. Die piek heeft vast een positief effect gehad op de verwachting van beleggers over de stand van de AEX in mei. Beleggers verwachten dat de…