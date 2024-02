ASMI lager door rentevrees – CashCow.nl

ASM International NV (ASM) eindigde op 543 euro na een daling van 4.6%.

Investtech: “Het aandeel is niet meer op één dag gedaald sinds 4 december 2023, toen de daling 6.4% bedroeg. Het ziet er technisch gezien echter wel goed uit. Het aandeel is trendmatig positief op de middellange termijn, heeft steun rond 457 euro en een verdere stijging is waarschijnlijk.”

De daling van ASMI past in het wereldwijde marktbeeld van lagere koersen voor tech door de vrees voor de rente. De ondergrens van de bandbreedte ligt op 500 euro.

