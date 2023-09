ASMI is nog niet uitgedaald

Het aandeel ASM International NV (ASM) sloot op 428 euro na 6,3% te zijn gedaald.

Investtech: “De vorige keer dat het aandeel net zoveel daalde was op 26 april, toen de daling 7,5% was. Technisch ziet het er echter goed uit. Het aandeel is trendmatig positief op de middellange termijn, heeft steun rond 314 euro en een verdere stijging is waarschijnlijk.”

Toch denk ik niet dat beleggers nu het aandeel al moeten kopen.Daarvoor staat de RSI te hoog en is onvoldoende rekening gehouden met de verstoorde vraag- een aanbodverhoudingen in deze periode van het jaar. Steunlijnen liggen op 424 en 389. Een daling naar de tweede steunlijn van 389 is waarschijnlijk.

