AS Roma grijpt in en zet José Mourinho op straat

José Mourinho is niet langer de trainer van AS Roma. De aanstaand opponent van Feyenoord in de Europa League neemt per direct afscheid van The Special One, die aan zijn derde seizoen in Italiaanse dienst bezig was.

Afgelopen weekend verloor Roma met 3-1 van het AC Milan van Tijjani Reijnders. Het betekende alweer de zevende competitienederlaag van het seizoen, waardoor de Romeinen inmiddels zijn afgezakt naar de negende plaats op de ranglijst in de Serie A. Het betekende uiteindelijk de druppel voor Mourinho, die samen met zijn technische staf per direct uit zijn taken is ontheven.



“We zullen altijd geweldige herinneringen houden aan zijn periode in Rome, maar geloven dat een onmiddelijke verandering in het beste belang van de club is”, zeggen de Amerikaanse eigenaren Dan en Ryan Friedkin in een korte toelichting op het ontslag van Mourinho, die sinds 2021 onder contract stond in de Italiaanse hoofdstad. “We willen José namens iedereen bij AS…

