Artificiële intelligentie: schrijven robots straks Clickx?

Artificiële intelligentie blijft hét hot topic van technologieland. De snelheid waaraan ChatGPT, het generatieve taalmodel van OpenAI, slimmer wordt, is best akelig te noemen. Is het einde van de menselijke creativiteit in zicht?

Mogelijk herinner je je Clickx 412 nog, het novembernummer van 2022. Op de cover pronkten twee kunstige robothanden, waarvan er eentje een penseel vasthield. Niets bijzonders toch? Wel, het beeld was van de hand van Midjourney, die andere bekende AI-tool. Het prompt moet “AI maakt kunst” zijn geweest, of iets dergelijks. Ook Midjourney is op een jaar tijd drastisch slimmer geworden. In meer concrete scènes, zoals bijvoorbeeld een groepje dansende jongeren in een nachtclub, kon je een jaar geleden al snel de fouten spotten. Lichaamsdelen versmolten met elkaar of die van andere mensen en het aantal…