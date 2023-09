Arteta ziet duel met PSV als serieuze uitdaging – Voetbal International

Na afloop van de zege op United verscheen Arteta met een voorzichtige glimlach voor de camera van Viaplay. ‘We moeten van dit soort momenten genieten. Als je in grote wedstrijden de kans krijgt om zo te winnen, dan is dat prachtig. Ik vond het ook volledig terecht. Op basis van onze eigen prestatie. Als je tegen Manchester United speelt, sta je altijd op de rand van de afgrond. Want als je de bal verliest, dan ga je eraan. Dat hebben ze een keer laten zien in de eerste helft.’