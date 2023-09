Art Rooijakkers vraagt 18 jaar jongere vriendin ten huwelijk

De 18 jaar jongere vriendin van Art Rooijakkers

Expeditie Robinson presentator Art Rooijakkers is 47 jaar oud en zijn vriendin Karlijn Gudden is 18 jaar jonger. De twee zijn al geruime tijd een heel mooi koppel. Toch wekten ze nieuwsgierigheid van velen, door hun leeftijdsverschil. Toch lijkt het, als we de post op Instagram mogen geloven, dat hun geluk absoluut niet meer op kan. Ze lijken gelukkiger dan ooit.

Art Rooijakkers en Karlijn Gudden verloofd

Wij van Reality.nl zagen op het privé Instagram-account een foto van haar en Art Rooijakkers voorbij komen waar overduidelijk een prachtige ring om haar vinger heen zit. “About to change my last name”, schrijft ze bij de foto. Het koppel kan rekenen op vele felicitaties van volgers. Op de foto zien we dat…