Arsenal spreekt van schande, arbitersorganisatie geeft fout toe – Voetbal International

West Ham kwam in de uitwedstrijd tegen Arsenal in de dertiende minuut op voorsprong, de goal werd echter pas vele minuten later toegekend. De VAR had bijzonder veel moeite om het doelpunt goed te keuren, omdat niet te zien was of de bal de achterlijn had gepasseerd voor de voorzet van Jarrod Bowen richting doelpuntenmaker Tomás Soucek.