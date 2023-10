Arsenal en Spurs spelen in aantrekkelijk duel gelijk, Chelsea pijnlijk onderuit

Arsenal en Tottenham Hotspur hebben beiden een punt overgehouden aan een zeer levendige North London Derby. In het Emirates Stadium stond na 90 intense minuten een 2-2 eindstand op het bord. Iets verderop gingen tien man van Chelsea onderuit tegen Aston Villa. Bij Liverpool kwamen alle drie de Nederlanders in actie, terwijl Bart Verbruggen een hoofdrol speelde bij Ajax-opponent Brighton & Hove Albion.

Arsenal – Tottenham Hotspur 2-2

Beide Londense clubs begonnen prima aan het seizoen en wisten zondag het publiek andermaal te vermaken. De thuisploeg kwam door een eigen doelpunt van Cristian Romero net binnen het half uur op een 1-0 voorsprong, maar Son Heung-min maakte kort voor rust gelijk. Nadat Bukayo Saka tien minuten na rust vanaf de stip voor een nieuwe voorsprong voor The Gunners had gezorgd, was het opnieuw de Zuid-Koreaan die de stand gelijktrok. Het betekende zijn 150ste doelpunt in dienst van The Spurs, die hem in 2015 overnamen van Bayer Leverkusen.

Chelsea – Aston…