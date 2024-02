Arne Slot verrast ook tegen FC Twente met opstelling van Feyenoord

Arne Slot heeft de opstelling van Feyenoord voor de thuiswedstrijd tegen FC Twente bekendgemaakt. is een verrassende basisspeler aan Rotterdamse zijde. Hij vervangt Calvin Stengs, die niet fit genoeg is om deel uit te maken van de selectie.

Waar Slot midweeks tegen PSV (1-0 winst) verraste met Bart Nieuwkoop als rechtsbuiten, is Van den Belt deze zondag de surprise van de Feyenoord-trainer. De 22-jarige middenvelder, afgelopen zomer overgekomen van PEC Zwolle, maakt zijn basisdebuut voor de Rotterdammers. In de Eredivisie viel hij tot nu toe slechts vier keer in.



Nieuwkoop start net als in het bekerduel met PSV als aanvaller tegen Twente. Samen met Igor Paixao en clubtopscorer Santiago Giménez vormt hij de aanval van Feyenoord. Het team wordt gecompleteerd door Justin Bijlow, Lutsharel Geertruida, Gernot Trauner, David Hancko, Quilindschy Hartman, Mats Wieffer en Quinten Timber.

De van de Afrika Cup teruggekeerde Ramiz Zerrouki en Yankuba…