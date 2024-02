Arne Slot houdt ondanks ticket voor halve finale kopzorgen over aan duel tegen AZ

Feyenoord heeft zich woensdagavond geplaatst voor de halve finale van de KNVB Beker. De ploeg van Arne Slot wist in eigen huis dik verdiend te winnen van AZ Alkmaar, dat tot weinig kansen kwam in de Rotterdamse Kuip: 2-0 Bart Nieuwkoop en Lutsharel Geertruida waren trefzeker tegen de Alkmaarders, maar de avond kende voor de Rotterdammers ook een smetje met het uitvallen van Gernot Trauner. In de slotfase viel ook Quinten Timber nog met hoofdblessure uit.

AZ verscheen zonder superspits Vangelis Pavlidis aan de aftrap door een schorsing die de Griek had opgelopen in de vorige ronde tegen Quick Boys. Zonder Pavlidis loerde AZ op de counter in de Kuip en dit resulteerde in een ietwat stroeve eerste helft. Feyenoord had aanvankelijk moeite om een gaatje te vinden in de Alkmaarse defensie. Toch bleef Feyenoord de druk opvoeren en uiteindelijk begon de verdediging van AZ scheuren te vertonen. Gernot Trauner leek Feyenoord op voorsprong te zetten met een kopbal via de onderkant van de…