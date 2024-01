Arne Slot benoemt vijf verbeterpunten voor miljoenenaankoop Luka Ivanusec

Arne Slot toont zich kritisch op het spel van de afgelopen zomer voor miljoenen overgekomen buitenspeler . Waar velen hoge verwachtingen hadden bij de Kroatische aanwinst, die overkwam van Dinamo Zagreb, is de achttienvoudig international er in De Kuip nog niet in geslaagd een vaste basisplaats te veroveren.

In dat opzicht was de hervatting van de Eredivisie, afgelopen zondag tegen NEC (2-2), wellicht tekenend. Slot kon vanwege interlandverplichtingen geen beroep doen op zowel Alireza Jahanbakhsh als Yankuba Minteh, maar koos tegen de Nijmegenaren voor Javairô Dilrosun en Igor Paixão op de vleugels. Beiden gingen in de tweede helft naar de kant, maar Slot koos ervoor om Ivanusec eerst op de bank te houden en bracht Leo Sauer en Ondrej Lingr voor het duo in het veld. Tien minuten voor tijd mocht Ivanusec, als vervanger van linksback Quilindschy Hartman, alsnog zijn opwachting maken. In de resterende minuten kon hij echter ook niet voorkomen dat de Rotterdammers direct tegen…