Armoederisico op laagste niveau in 45 jaar door energietoeslag

Leestijd: < 1 minuut

Het armoederisico in Nederland is gedaald naar het laagste niveau sinds 1977, met slechts 3,8% van de bevolking die in 2022 risico liep op armoede, volgens het CBS. Deze daling, van 5% in 2021, wordt toegeschreven aan inkomensondersteunende maatregelen zoals de energietoeslag. Zonder deze steun zou het armoederisico op 5,9% liggen, wat neerkomt op bijna 989.000 mensen.

Specifieke ondersteuning voor huishoudens met lage inkomens omvatte niet alleen de energietoeslag, maar ook een eenmalige korting van 380 euro op de energierekening eind vorig jaar. Armoederisico blijft een centraal thema in de politieke arena, vooral in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen.

Het CBS rapporteert ook dat het aantal kinderen dat risico loopt op armoede is afgenomen tot een historisch laag aantal van 165.000. Ondanks deze algemene verbetering, is er een hoger armoederisico onder kinderen uit vluchtelingenlanden; bijna de helft van de Syrische kinderen in Nederland…