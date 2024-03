Arm gezin ‘Steenrijk, Straatarm’ mag week naar Spanje, maar walgt van lokale keuken

In een nieuwe aflevering van Steenrijk, Straatarm wordt een minder gefortuneerd gezin getrakteerd op een zonvakantie. Alleenstaande moeder Karin en dochter Noa gaan samen naar de Spaanse kust, maar komen daar tot de realisatie dat de lokale cuisine flink tegenvalt in vergelijking met de snackbar in Katwijk. “Rotzooi!”

Het lijkt inmiddels vaste prik dat het arme gezin in het SBS-programma hun woning verruilt voor een zomerse bestemming. In de aflevering van woensdag mogen Karin en Noa naar Spanje. Maar… hoe blij zijn ze daar eigenlijk mee?

Weekje Spanje

Moeder Karin kan de eindjes, zonder hulp van de voedsel- en kledingbank, nauwelijks aan elkaar knopen. Natuurlijk vindt ze dat verschrikkelijk: “Het is soms heel moeilijk om Noa niet te kunnen geven wat ik haar zou willen geven”. Ze vertelt verder: “Op veel dingen moet ik ‘nee’ zeggen omdat we er het geld niet voor hebben.”

‘Hamburger zonder rotzooi’

