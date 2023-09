ARK zet voet in Europa, maar dat is nog geen…

ARK, het fondshuis van de veelbesproken Cathie Wood, zet voet aan de grond op de Europese markt door de overname van Rize ETF. ARK is op de Amerikaanse markt actief en beleefde in 2021 een tumultueuze periode toen het vlaggenschipfonds ARK Innovation in korte tijd veel beleggersgeld wist aan te trekken op de sterke stijging van groei-aandelen, maar vervolgens in problemen kwam toen beheerder Wood de portefeuille focuste op een zeer beperkt aantal aandelen, waardoor de liquiditeit tekortschoot.

De hype rond ARK Innovation en de daaropvolgende deconfiture was voor Morningstar reden om kanttekeningen te plaatsen bij de strategie en de keuzes van Wood, en het risico van het feit dat alles om haar persoon draaide.

Daarom zet Kenneth Lamont Morningstar’s expert passief beleggen, de overname van Rize door ARK in perspectief in deze video. Lamont is kritisch, en met reden.

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk…

Lees verder bij www.morningstar.nl