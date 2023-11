ARK Invest voorspelt Bitcoin koers van $1 miljoen, maar verkoopt Bitcoin

De acties van het ARK Invest van Cathie Wood zijn soms lastig te volgen. Het fonds gelooft namelijk heilig in de toekomst van Bitcoin, zo heeft het al meerdere malen laten weten. Ondanks dat heeft het nu voor meer dan 700.000 aandelen van de Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) van de hand gedaan.

Eerder riep Cathie Wood nog dat Grayscale haar “beste keuze” was.

Niet de eerste keer

Het is overigens niet de eerste keer dat ARK Invest aandelen in GBTC en Bitcoin-bedrijven verkoopt. Richting het einde van oktober verkocht het ook al voor 1,8 miljoen dollar aandelen in de Grayscale Bitcoin Trust en ook voor 1,7 miljoen dollar aandelen van Coinbase.

De dag daarvoor verkocht de investeringsfirma nog eens 100.000 aandelen GBTC en 3,3 miljoen dollar aan aandelen van Coinbase.

Het vreemde aan dit alles is dus dat Cathie Wood de aankoop van de Grayscale Bitcoin Trust als haar “beste keuze” bestempelde tijdens de Sohn Australia conferentie op vrijdag.

Wat dat betreft is…