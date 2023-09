Argon Audio Forte A5 Mk2 review: compagnons voor je draaitafel

Argon Audio Forte A5 Mk2

Met de Forte A5 Mk2 biedt Argon Audio een paar actieve speakers die van veel markten thuis zijn. Met beperkte mogelijkheden voor streaming zijn ze ook heel geschikt om aan je tv of platenspeler te hangen.

Actieve stereospeakers, oftewel speakers met ingebouwde versterker, zijn er al jaren. Daarbij kan je denken aan pc-speakers, maar ook actieve studiomonitors (vaak ook bij de computer gebruikt). En elders in huis staan vaak streaming speakers van Sonos of een van de rivalen van dit merk. De Argon Audio Forte A5 Mk2 biedt weer net een andere implementatie van het concept. Een soort tussenweg: twee afzonderlijke luidsprekers, met alle elektronica ingebouwd en voorzien van veel aansluitingen. Inclusief voor de tv én voor een platenspeler, met Bluetooth als (enige) streamingoptie. Het Deense merk verliest bij dit alles z’n imago als prijsvechter niet uit het oog. Want 600 euro is niet heel veel voor wat uiteindelijk een volledig…