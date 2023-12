Argenx | Tweede opdoffer met potentiële kaskraker Vyvgart

In korte tijd moet het Belgische biotechbedrijf argenx met FcRn-remmer efgartigimod (commerciële naam Vyvgart) een tweede stevige tegenvaller melden. Eerst diende eind november al gemeld te worden dat primaire, noch secundaire eindpunten werden gehaald voor de studie met de onderhuidse toedieningsvorm voor de bloedziekte ITP. Daar komt nu hetzelfde teleurstellende resultaat voor de fase III-resultaten in de huidziekte Pemphigus Vulgaris (PV) bovenop. Opnieuw kon Vyvgart geen voldoende groot verschil in werkzaamheid aantonen tegenover de placebo-groep.

Miljardenverlies aan beurswaarde

Voor ITP werden piekverkopen tussen $500 mln en $1 mrd verwacht; voor PV liepen die verwachte piekverkopen zelfs op tot tussen $1 en $1,5 mrd. In de meeste analistenmodellen had PV…