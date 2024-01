Argenx | Farmaceut overtuigt op JP Morgan-conferentie

Van Hauwermeiren schetste drie strategische prioriteiten voor 2024 om op de lange termijn groei van het bedrijf mogelijk te maken. Allereerst moeten meer patiƫnten bereikt worden met FcRn-remmer Vyvgart. Dat middel was vorig jaar op jaarbasis goed voor een omzet van $1,2 mrd, te vergelijken met $400,7 mln in 2022.

Daarmee bereikt Vyvgart al in het tweede jaar van commercialisatie het statuut van blockbuster, een geneesmiddel met een jaaromzet van minstens $1 mrd. Een tweede strategische prioriteit is het verder ontwikkelen van de nieuwe moleculen die reeds in de klinische onderzoeksfase zitten: ARGX-117 of empasiprubart en ARGX-119. En het derde…