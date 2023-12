Argentinië staat voor risicovol economisch experiment

Argentinië zit in een crisis en er zijn drastische maatregelen nodig om de economie uit het slob te trekken. Met de verkiezing van president Javier Milei staat het land voor een risicovol economisch experiment, maar wel één die ervoor kan zorgen dat Argentinië niet nog een verloren decennium zal beleven, zegt Kate Moreton, analist opkomende markten bij vermogensbeheerder Columbia Threadneedle.

De crisis in het land is mede een gevolg van de onhoudbare begrotingssituatie. Deze veroorzaakte een inflatiecrisis, die vervolgens werd verergerd door het ongeloofwaardige monetair beleid. Het gevolg van het wanbeleid is dat maar liefst 40% van de Argentijnen in armoede leeft. Ter vergelijking: dat is vier keer zoveel als in buurland Uruguay, aldus Moreton.

Argentinië heeft met Milei gekozen voor een ambitieus hervormingsprogramma en het begin van een nieuw economisch experiment; de nieuwe president wil drastisch snijden in de overheidsuitgaven en de economie dollariseren. “De crisis is…