ArcelorMittal | Staalproducent weet analisten niet te inspireren

ArcelorMittal (koers 10 november: €20,39) noteerde over het derde kwartaal een omzet van $16,62 mrd en een ebitda van $1,87 mrd. De nettowinst kwam uit op €929 mln of $1,11 per aandeel. Voor het vierde kwartaal rekent het staalconcern op een gezonde vrije kasstroom en voor de middellange tot lange termijn op een robuuste vraag naar staal.



ING blijft een van de meest optimistische analisten die ArcelorMittal volgen. Zij verwachten dat de resultaten over het derde kwartaal een geringe impact zullen hebben op de ebitda over heel 2023. Het advies blijft gehandhaafd op ‘kopen’, met een koersdoel van €38.

Deutsche Bank vond het derde kwartaal van ArcelorMittal vrij goed en denkt dat de spotmarkt de bodem heeft bereikt. Het advies luidt ‘kopen’ en het koersdoel bedraagt…