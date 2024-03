ArcelorMittal is een vette buy

Het aandeel ArcelorMittal SA (MT) ontwikkelde zich horizontaal en sloot op 24,74 euro (+0,3%).

Investtech: “Het aandeel is hiermee voor de zesde dag achter elkaar gestegen. Technisch ziet het er echter niet zo goed uit. Het aandeel is trendmatig negatief op de middellange termijn en een verdere daling is waarschijnlijk.”

Die negatieve beoordeling voor ArcelorMittal lijkt misplaatst. De koers is boven de trendlijn gekomen, wat veelal een versnelling van de opgaande beweging. Technische signalen en fundamentele analisten geven een koopsignaal. Zeg maar een vette buy met een potentie van 29%.

