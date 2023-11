Arcadis | Veel werk voor ingenieursbureau

Arcadis kwam weer met een prima kwartaalrapport naar buiten. In het derde kwartaal steeg de netto-omzet met 26% naar €1,2 mrd. De autonome groei van 9% bleef op een hoog niveau. Het bedrijfsresultaat voor amortisatie van goodwill kwam uit op €99 mln, tegen €76 mln in dezelfde periode vorig jaar.



De aangepaste ebita-marge is daarmee toegenomen van 10,3% naar 10,6%. Over de eerste negen maanden lag de marge op 10,1%, reeds binnen de doelstelling voor dit jaar van ruim 10%. Het ligt dan ook in de lijn der verwachting dat Arcadis de margedoelstelling voor de komende jaren op de investeerdersdag van 16 november zal verhogen.

De groeivooruitzichten blijven uitermate gunstig. Vooral in de milieumarkt is er veel vraag naar de…