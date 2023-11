Arcadis niets voor koopjesjagers – CashCow.nl

Het aandeel Arcadis (ARCAD) steeg met zoveel als 2,9% en eindigde op 39,92 euro.

Het aandeel is niet meer op één dag gestegen sinds 2 juni, toen de stijging 3,0% bedroeg. Het aandeel is hiermee voor de vierde dag achter elkaar gestegen. Het aandeel is trendmatig positief op de middellange termijn, meent Investtech.

Op 42 euro ligt de bovengrens van de bandbreedte en op 43 euro ligt een zware historische weerstand. Leuk om te weten, althans voor aandeelhouders, niet voor koopjesjagers.

