Arbitrage eist hoofdrol op in uiterst vermakelijk spektakelstuk in Deventer

Een spektakelstuk tussen Go Ahead Eagles en NEC is zondagmiddag in een gelijkspel geëindigd (2-2). De twee subtoppers hielden elkaar in een uiterst vermakelijk duel, waarin er ook een hoofdrol was weggelegd voor de arbitrage, goed in evenwicht. NEC zal mogelijk het meest balen, want de ploeg van Rogier Meijer gaf tot twee keer toe een voorsprong uit handen in De Adelaarshorst.



De wedstrijd begon relatief rustig, met weinig kansen. Het was aftasten voor beide ploegen, al had N.E.C. net wat meer de overhand. Dit bleek in de twaalfde minuut al helemaal, toen Go Ahead Eagles een grote fout maakte achterin. Sontje Hansen probeerde de bal van dichtbij binnen te werken, maar de defensie van de Eagles was in staat de bal van de lijn te halen, nadat doelman Jeffrey de Lange er ook niet goed uitzag.

Na dit moment kwam de wedstrijd wat meer los. Er waren niet veel kansen, maar het spel was vermakelijk en ging heen en weer. Ook kwam het spel wat meer op scherp te staan, met meer…