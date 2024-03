Apple verliest koppositie in China aan tegenstanders 

De populaire iPhone is 2024 niet zo sterk begonnen in China: de grootste consumentenmarkt boot Apple naast de Verenigde Staten. In de eerste paar weken van dit jaar is de omzet namelijk met 24% gedaald. Dit kan veel problemen teweegbrengen voor het bedrijf. De vraag is nu waar dit aan ligt, en of het land vertrouwen zal verliezen in deze tech-gigant.

Aantal jaren van slechte prestatie

Deze slechte prestatie van iPhone is echter niet nieuw in China. Het bedrijf is al een aantal jaren aan het kampen met problemen op deze markt naarmate de handel in het land aan het afnemen. Waar consumenten voorheen zouden kiezen voor Apple, stimuleert het groeiende nationalisme steeds meer mensen om te kiezen voor telefoonmerken zoals Huawei. Dit telefoonmerk heeft dan ook een indrukwekkende groei in omzet, met 64%.

Naast Huawei zetten ook andere bedrijven zoals Oppo, Vivo en Xiaomi de Iphone in een beknelde positie met hun competitieve nieuwe modellen. Daarbij zijn de upgrades…