Apple verliest in twee dagen zo’n 190 miljard aan beurswaarde

Leestijd: 2 minuten

Apple is donderdag bijna 3 procent aan beurswaarde kwijtgeraakt, nadat het grote techconcern een dag eerder al bijna 4 procent had moeten inleveren. Daardoor is in twee dagen voor zo’n 190 miljard dollar aan beurswaarde verloren gegaan. Ook andere techbedrijven moesten het ontgelden op de beurzen in New York. Beleggers maakten zich zorgen dat een Chinees verbod voor de iPhone van Apple ook andere segmenten van de Amerikaanse techsector zou kunnen raken.

Er waren al berichten dat de Chinese overheid ambtenaren verbiedt om iPhones te gebruiken voor werk en in overheidsgebouwen. Persbureau Bloomberg meldde donderdag dat Beijing dat verbod wil uitbreiden naar Chinese staatsbedrijven, waar miljoenen mensen werken, en andere door de overheid gecontroleerde instanties.

Volgens analisten van de firma Evercore ISI is het wel onwaarschijnlijk dat Apple te maken zal krijgen met grote financiële schade als gevolg van de Chinese beperkingen. Veel ambtenaren in…