Apple stopt met smartcar (dat wordt treinen)

Nog voordat de eerste smartcar van Apple van de lopende band is gerold, is deze al gecrasht. Hij komt er niet.

Bloomberg weet dat te melden. Bij Tesla kunnen ze dus even op adem komen. De eCar van Apple zou een rivaal zijn van Tesla. De onderneming heeft 10 jaar geleden aangegeven een auto te willen bouwen en is toen begonnen met het aantrekken van engineers.

Het ontwikkelen van de auto was onderdeel van het investeringsprogramma van de onderneming. Dat zal nu niet minder worden. Apple gaat inzetten op AI. Waarom? Zou het niet beter zijn om goede AI-apps te kunnen aanbieden en de iPhone AI-proof te maken. Ontwikkelingen op het gebied van AI gaan snel, vreten geld en kent vooralsnog slechts een winnaar: Nvidia. Mijn advies: minder investeren in hypes, meer in dividend.

Apple noteert 182,63 dollar ofwel 28,6 keer de winst. Het aandeel vasthouden en/of puts schrijven in een dalende markt.

Elke ochtend beleggingstips…