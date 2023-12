Apple overgewaardeerd, pas instappen na koerscorrectie

Morningstar heeft de cijfers van Apple (AAPL) na de kwartaalcijfers doorgerekend in het vijf jaar vooruitwijzende analistenmodel en daar rolt een verhoging van de Fair Value uit; die gaat van $150 naar $160. Ook past Morningstar-analist William kerwin de Uncertainty Rating aan; die gaat omlaag van High naar Medium, omdat Kerwin positiever is geworden over de mogelijkheden voor Apple om de cycli van wisselende consumentenbestedingenĀ te compenseren met zijn gedifferentieerde aanpak en premium positionering. De analist ziet Apple als dominante aanbieder van technologie-ecosystemen en die voorsprong leidt tot een Wide Moat rating.

Wel vindt de analist de waardering van het aandeel Apple “een uitdaging”, met andere woorden: het is overgewaardeerd. De aandelenkoers is in 2023 tot dusver met meer dan 40% gestegen. Beleggers zijn enthousiast geworden van de lancering van nieuwe producten en door de verbeterende macro-economische omstandigheden. De analist is van mening dat de aandelenkoers…

