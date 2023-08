Apple maakt historische draai door steun voor Right-to-Repair uit te spreken

Apple heeft jaren en miljoenen gespendeerd om consumenten te ontdoen van hun recht om zelf te kiezen waar ze hun eigendommen laten repareren. Nu lijkt het er op dat Apple heeft ingezien dat het tegen de bierkaai aan het vechten was. Afgelopen week sprak het bedrijf de steun uit voor een Californische wet die het makkelijker moet maken voor consumenten om reserve onderdelen, gereedschappen en handleidingen te bemachtigen.

Apple dringt wetgevers aan om de wet aan te nemen

In een brief die CNBC zegt te hebben bemachtigd, geeft het bedrijf achter het wetsvoorstel (California Senate Bill 224) te staan. Het bedrijf noemt het een belangrijke stap die goed is voor zowel consumenten, als het milieu. Apple heeft, als de brief als betrouwbaar wordt gezien, een draai van 180 graden gemaakt waar het gaat om het recht om zelf je eigen spullen te repareren. De enige kanttekening die het bedrijf volgens de brief plaatst, is dat de steun ingetrokken zal worden wanneer de wet toe zal…