Apple M3 CPU’s brengen weer hogere prestaties en raytracing

Met de M3 introduceert Apple alweer zijn derde generatie eigen processorontwerp voor laptops en desktops.

Wat later dan verwacht introduceert Apple de M3 processor voor (in eerste instantie) laptops en desktops. Hoewel niet zo’n sprong als de M1, belooft de nieuwe chip weer een aardige stap vooruit in prestaties – en functionaliteit.

Met de Apple M1 nam het bedrijf afscheid van een jarenlange samenwerking met Intel. Nu zet het de rekenkracht van de eigen nieuwe processors graag af tegen die van de ex-partner. Vergelijken van de Apple M3 met de M2 doet het bedrijf dan weer minder. Vermoedelijk omdat de verbetering van generatie op generatie weliswaar netjes, maar niet fenomenaal is. Liever vergelijkt het met de M1.

Apple M3, M3 Pro en M3 Max: nu op 3 nanometer

De nieuwe chips van Apple worden op een gloednieuw procedé vervaardigd, een zogeheten 3 nanometer proces, waarbij de transistors weer kleiner zijn en dichter bij elkaar liggen dan bij oudere…