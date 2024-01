Apple komt over de brug met eerste schadevergoedingen voor vertragen oude iPhones

Apple ontkent nog altijd bij hoog en laag dat het oudere telefoons trager heeft gemaakt om consumenten te motiveren een nieuwe telefoon te kopen. Dat was wel waarvan het bedrijf beticht werd in een class-action aangespannen in de VS. Om “de schade die verdere rechtszaken met zich mee zou brengen” te beperken, is de zaak met een schikking afgerond. Het bedrijf heeft beloofd minimaal 310 miljoen dollar aan schadevergoedingen uit te betalen en hoeft dan geen schuld te bekennen. Eerder deze week kwamen de eerste betalingen aan gedupeerden over de brug.

92 dollar en 17 cent per claim

De honderden miljoenen die Apple reserveert voor schadevergoedingen geven wellicht een vertekend beeld. Er zijn immers ook vele duizenden eisers. Daarmee komt het bedrag dat per claim wordt uitbetaald neer op een schamele 92,17 miljoen dollar. Wel kan een individu meerdere claims indienen wanneer deze meerdere getroffen toestellen heeft gehad. Zo heeft een iPhone gebruiker in totaal zes…