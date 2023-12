Apple iPhone 15 review: wat kan je allemaal aansluiten op USB-C?

Dankzij de USB-C aansluiting met DisplayPort-signaal kan je de iPhone 15 ook prima aansluiten op een USB-C monitor.

De iPhone 15 is alweer een paar maanden op de markt, dus in deze review kijken we er wat anders dan anderen naar. De nieuwe USB-C-aansluiting staat daarbij centraal: wat kan je daar allemaal mee doen?

Het is alweer even gelden dat de Apple de iPhone 15 introduceerde, maar wij vonden dat deze generatie wat extra tijd en aandacht verdiende. Daarbij nemen we een duik in nieuwe usb-c aansluiting van de Apple iPhone 15. In het gehele spectrum van Apple producten was dit de laatste zonder deze aansluiting. Nu hij er eenmaal is, rijst de vraag: wat kan je allemaal met die aansluiting op de iPhone?

Apple iPhone 15: wederom in twee varianten

De Apple iPhone 15 is er in 2 varianten: de iPhone 15 en de iPhone 15 Plus. Laatstgenoemde heeft een groter scherm, 6,7 inch in plaats van 6,1 inch. Een grotere telefoon betekent ook iets meer gewicht: 171…