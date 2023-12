Apollon Limassol denkt aan trainersduo Kuijt/Makaay – Voetbal International

Het is goed mogelijk dat Dirk Kuijt als trainer aan de slag gaat op Cyprus. De Katwijker is in beeld bij Apollon Limassol. Roy Makaay zou Kuyt dan moeten assisteren.

Apollon, met Peter Leeuwenburgh, Tesfaldet Tekie, Pedro Marques en Mathieu Valbuena in de gelederen, is de huidige nummer zeven van de Cypriotische A Divizion. De club brak onlangs met de Servische trainer Vladam Milojevic en is nu op zoek naar een opvolger. Kuijt en Makaay zijn volgens bronnen op Cyprus in beeld om de club te gaan leiden, maar een beslissing daarover is nog niet gevallen. Het is de bedoeling dat er snel duidelijkheid komt.