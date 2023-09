Aperam | Winstalarm na eenmalige tegenvallers

Roestvrijstaalproducent Aperam verwacht dat het aangepaste ebitda in het derde kwartaal uitkomt in een bandbreedte van €15 mln tot €20 mln. Het tweede kwartaal leverde nog een ebitda op van €103 mln. Aperam had een winstdaling in het vooruitzicht gesteld, maar deze fikse teruggang is een domper. Analisten raamden het ebitda op €72 mln.



Het bedrijf schrijft het winstalarm toe aan onverwachte tegenvallers bij de Belgische fabrieken. In de fabriek in het Belgische Genk, de grootste van Aperam, duurt de bouw van een speciale installatie die het koolstofgehalte in het staal moet reduceren langer dan verwacht.

Daarnaast zijn er operationele problemen in de smelterij van de productiefaciliteit in Châtelet,…