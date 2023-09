Aperam in top Nederlandse dividendaandelen

Fors dividend Aperam

Beleggers in het aandeel Aperam kunnen rekenen op een forse dividenduitkering. Gezien het gemiddelde van de analistentaxaties heeft het aandeel Aperam nu één van de hoogste dividendrendementen van de Nederlandse beurs. De consensus van het dividend ligt op 1.98 euro per aandeel. Aperam ‘s dividendrendement komt hiermee uit op 7.57 procent. Het gemiddelde dividendrendement van de metaalproducenten ligt op een relatief royale 3.44 procent.

Dividendrendementen Aperam

De omzet van het bedrijf uit over dit jaar komt uit op 6.71 miljard euro. Zo blijkt uit gemiddelde analistenverwachting. Dit is behoorlijk minder dan de omzet over 2022 toen het concern 8.16 miljard euro ontving.

Historische omzetten en resultaten Aperam in beeld plus taxaties 2023

Onderaan de streep rekenen de analisten op een nettowinst van 242 miljoen euro. Op basis van de meest actuele analistenconsensus een houdt het bedrijf een winst per aandeel van 3.36 euro over….