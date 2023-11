Aperam | Herstel gloort voor roestvrijstaalfabrikant

Roestvrijstaalfabrikant Aperam heeft het derde kwartaal afgesloten met een aangepast ebitda van €19 mln, tegen €103 mln in het voorgaande kwartaal. Dat lag in lijn met de in september verlaagde verwachting van €15 mln tot €20 mln. De verkochte staalvolumes zakten met 6% terug, waar Aperam gelijke verkopen in het vooruitzicht had gesteld.



Het bedrijf waarschuwde eerder al voor een negatief voorraadeffect en significante volumeverliezen als gevolg van tegenvallers in de Belgische fabrieken. Bovendien ligt de Europese markt op zijn gat, veroorzaakt door een lage eindvraag en aanhoudende voorraadafbouw. Hierdoor zijn de prijzen verder gedaald. Door een negatieve vrije kasstroom van €135 mln steeg de nettoschuld naar €646 mln. In…