ApeCoin daalt fors terwijl nieuwe meme-coin de show steelt

ApeCoin (APE) is afgelopen week met 15% verder gezakt en bereikt daarmee het dieptepunt van de afglijdende schaal die 7 maanden geleden al is ingezet. Inmiddels zijn niet alleen investeerders zich meer achter hun oren aan het krabben en is de brandende vraag hoe de toekomst van ApeCoin eruit zal zien.

Is er nog een toekomst voor ApeCoin, of is de nul in zicht?

De daling van APE staat niet op zichzelf. Binnen de Bored Ape Yacht Club (BAYC) zijn er overkoepelende problemen en heeft het orgaan dat voorheen een indrukwekkende NFT-collectie beheerde het afgelopen jaar voornamelijk naar rode cijfers moeten kijken.

Alleen al over de laatste maand is er sprake van een verlies van -26.2% wat BAYC’s NFT-ondergrens laat kelderen van een gemiddelde van 31 ETH naar een schamele 23.8 ETH.

NFT Floor Price / BAYC

Omgerekend naar euro’s weerspiegeld dit een verlies van €48.450 naar €37.525….