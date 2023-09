APE Koers Crash dit Jaar door Problemen met NFT-markt

Bron : TradingView

De koers van ApeCoin reageert op uitstel van de beslissing over Bitcoin ETF’s van de SEC en ziet een 3% daling van de koers naar $ 1,43.

APE heeft dit jaar een 60% verlies geleden. De afgelopen maand zag de koers een daling van 21% vergeleken met een 1% stijging deze week. Veel altcoins zijn sinds januari flink gestegen, maar het lijkt dat de koers van APE deze trend niet kan volgen.

Door nieuws dat naar buitenkwam dat Yuga Labs (oprichter van de Bored Ape Yacht Club NFT-collectie) in de clinch ligt met investeerders van NFT’s, is de koers van APE flink gedaald. Momenteel bevindt de altcoin zich in een oversold gebied, wat aangeeft dat een koersbeweging omhoog wellicht aanstaande is.

ApeCoin Koers Verwachting

APE kan op dit moment een goeie investering zijn, omdat de koers zich in het oversold gebied bevindt. Meerdere indicatoren geven dit aan en suggereren dat de neergaande trend…