AOC Q27G4X gaming monitor: QHD Fast IPS met 180Hz voor 269 euro

De vierde generatie AOC Gaming G-serie biedt in de QHD versie Q27G4X een mooie combinatie van specificaties en prijs.

Je kan het tegenwoordig heel gek maken als je een nieuwe gaming monitor gaat kopen, maar dat goede basiseigenschappen niet de wereld hoeven te kosten, laat de AOC Q27G4X zien.

Wie een ongelimiteerd budget heeft, kan zich flink uitleven in de zoektocht naar een gaming monitor. Een 45 inch oled ultrawide? Of een 57 inch miniled lcd superwide? Of toch gewoon een 42 inch oled op tv-formaat? Het kan allemaal. Zolang je maar diep in de buidel tast. Hou je het met het oog op jaren van inflatie en een naderende economische crisis liever bij de basics, dan lijkt de AOC Gaming Q27G4X een interessante keuze. Deze AOC Q27G4X biedt op papier de eigenschappen die de meeste gamers zoeken, voor een scherpe prijs.

AOC Q27G4X: de juiste vinkjes

Wat wil de pc gamer anno 2024? Bovenal toch een fatsoenlijke beeldsnelheid, die de AOC Q27G4X belooft te…