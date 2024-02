AOC Q24G2A review: scherper gamen op een kleiner scherm

Een QHD resolutie zoals die van de AOC Q24G2A zorgt voor extra overzicht en meer detail, wat bij strategie games bijvoorbeeld heel prettig is. Je ziet meer in één oogopslag.

De AOC Q24G2A is een interessante, zeer betaalbare gaming monitor met een QHD-resolutie op een 24-inch diagonaal. Hoe bevalt dat in de praktijk?

Voor veel doeleinden, waaronder gaming, is de combinatie van een 27 inch (68,6 cm) scherm met een qhd-resolutie ideaal. Veel scherper dan full hd, maar niet zoveel pixels dat je een exotische videokaart nodig hebt of gebruik moet maken van schaling om beeldelementen te vergroten. De in mei vorig jaar geïntroduceerde AOC Q24G2A is opvallend, want deze combineert de hogere resolutie met een wat kleinere diagonaal. Is dat nog werkbaar en bevalt dat in de praktijk? We testen hem om dat uit te vinden.

AOC Gaming Q24G2A: veel pixels op een bescheiden formaat

De AOC Q24G2A is onderdeel van de AOC Gaming lijn. Binnen de G-serie biedt het merk…