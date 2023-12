AOC CU34G2XE en AOC CU34G2XP: verschillen en overeenkomsten

De AOC CU34G2XP is iets duurder dan de AOC CU34G2XE, maar levert daar ook wel een stuk betere specificaties.

Soms vraag je je af waarom fabrikanten producten introduceren die zo op elkaar lijken, dat de keuze voor de consument er alleen maar lastiger op wordt. De AOC CU34G2XE en de AOC CU34G2XP zijn een aardige illustratie.

AOC heeft een enorm assortiment aan gaming monitoren, verdeeld over drie ‘klassen’. De AOC CU34G2XE en de AOC CU34G2XP vallen beide onder AOC Gaming, de instapserie. Het zijn beide ultrawide monitoren met een gebogen, contrastrijk va-paneel. Het prijsverschil is maar 40 euro, dus wat is het verschil en welke moet je – op basis van specs en prijs – hebben? Dat is wat ons betreft bij voorbaat een uitgemaakte zaak.

AOC CU34G2XE en AOCÂ CU34G2XP: verschillen en overeenkomsten

Om met de overeenkomsten te beginnen, de beide modellen zijn zogeheten ultrawide monitoren. Dat houdt in dat ze een beeldverhouding van (ongeveer) 21:9 hebben….