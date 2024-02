AOC B3 USB-C monitoren bieden 100 Hz voor lage prijs

De AOC B3 serie monitoren kenmerkt zich door dunne schermranden, USB-C, 100Hz beeldsnelheid en een lage prijs.

Ook aan de onderkant van de monitorenmarkt staat de vernieuwing niet stil. De AOC B3 monitoren bieden USB-C en soepel beeld voor een lage prijs.

Onlangs reviewden we een hele aardige usb-c monitor van Asus met een beeldsnelheid van 100 Hz. Dat scherm met qhd-resolutie had wel een stevige prijs. De AOC B3 monitoren combineren usb-c met diezelfde beeldsnelheid voor een veel lager bedrag. Daarbij moet je het wel met flink wat minder pixels doen, want alle vier de nu aangekondigde modellen hebben slechts een full hd-resolutie. Ook in andere opzichten zijn ze niet heel riant bemeten.

AOC B3 serie: vier modellen, twee formaten, één resolutie

In de nu bekende AOC B3-serie vallen vooralsnog de 24B3CF2, 24B3CA2, 27B3CF2 en 27B3CA2. Er komt een dag dat monitornamen tot de verbeelding spreken, maar vandaag is niet die dag. Om het simpel te houden: er…