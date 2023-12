AOC Agon Pro PD49: Porsche Design met superwide QD-OLED

AOC heeft een uitstekende basis gekozen voor de Porsche Design PD49 gaming monitor – maar de prijs is wel erg stevig uitgevallen.

Met de Porsche Design monitoren doet AOC altijd wat bijzonders. Zo ook de AOC Agon Pro PD49, een superwide met QD-OLED paneel.

De samenwerking tussen AOC en Porsche Design is inmiddels alweer ruim zes jaar oud. Wat begon met een relatief bescheiden 24-inch monitor mondde al snel uit in steeds extremere gaming monitoren. Vorig jaar een 32-inch ultra hd-model met minileds en een 27-inch variant met eenvoudiger specs; dit jaar gaat de samenwerking weer een stapje extremer. De AOC Agon Pro PD49 heeft het bekende 49-inch (124,5 cm) qd-oled paneel dat we bijvoorbeeld ook zagen in de Philips Evnia 49M2C8900, maar dan bevestigd op een imposante metalen voet met het bekende Porsche lijnwerk.

AOC Agon Pro PD49: bekende specs, stevige prijs

De keuze voor qd-oled ligt voor de hand, want op dit formaat is dat zonder meer de beste keuze…