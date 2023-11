Anwar El Ghazi zit in de nesten en mag acht maanden niet meer voetballen

Het seizoen van lijkt al voorbij. De 28-jarige aanvaller is door FSV Mainz 05 ontslagen en mag dit seizoen niet meer uitkomen voor een andere club, zo weet journalist Jeroen Kapteijns van De Telegraaf.

De regels van de FIFA schrijven voor dat spelers per seizoen voor maximaal twee clubs mogen uitkomen. Aangezien El Ghazi zeven minuten in actie kwam voor PSV en daarna voor Mainz speelde, mag hij tot het eind van het seizoen geen officiële wedstrijden meer spelen.



Artikel gaat verder onder video



Er lijkt nog één uitweg voor de tweevoudig Nederlands international. “Als hij geen dispensatie weet te verkrijgen, dan zal hij pas in het nieuwe seizoen weer ergens in actie kunnen komen en staat hij acht maanden aan de zijlijn”, aldus Kapteijns.

El Ghazi zette met zijn publicaties op sociale media kwaad bloed bij Mainz. Hij nam woensdag afstand van een verklaring die Mainz deed, met betrekking tot uitspraken die El Ghazi had gedaan over de Palestijnse zaak. Daarna was de breuk…

Lees verder bij www.fcupdate.nl